Ladrão de cabos de fibras óticas é preso em flagrante em BH

Homem usava Fiat Uno para guardar cabos roubados (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (4), J.M.S.B, de 36 anos, suspeito de furtar fibra ótica. A prisão aconteceu em frente ao número 605 da Rua Álvares Maciel, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH

Segundo o sargento Quirino, do 1º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição patrulhava o local, quando avistaram um Fiat Uno com uma escada no teto. Oestranhou e resolveu fazer a abordagem.

Ao ser interpelado, o homem que trajava uniforme, um macacão de uma empresa de telefonia, ficou nervoso. O policial lhe perguntou para qual empresa trabalhava e ele respondeu que fazia serviços por conta própria.

Ao verificarem o veículo, havia vários rolos de cabos de fibra ótica. O homem disse que morava em Montes Claros, no Norte de Minas, e que retornaria para sua cidade neste domingo.

Mas, ao verificar a carteira de identidade do suspeito, a polícia descobriu que ele homem era de São Paulo, o que aumentou as suspeitas.

Os policiais descobriram que o homem estava hospedado em um hotel no Centro da cidade, e que ele havia acertado a conta recentemente.

O suspeito foi levado à Central de Flagrantes (Ceflan) 1, no Floresta, na mesma região da cidade, juntamente com o veículo e os cabos de fibra ótica que estavam no carro.