Mulher é agredida pelo marido com um cabo de rodo em Betim

Na foto, delegacia da PC em Betim (foto: Google Street View)

Um agente da Guarda Municipal dede 44 anos foi preso na madrugada deste domingo (2) depois de usar um cabo de rodo para agredir a esposa, de 52 anos, no Bairro Sítio Poções, em Betim, na região Metropolitana. A vítima, que sofreu um, precisou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.Segundo a Polícia Militar (PM), o casal se reuniu com amigos quando teve início uma discussão. De acordo com o homem, a esposa teria ficado com ciúmes ao se deparar com uma mulher. Foi quando, de acordo com ele, a mulher teria efetuado chutes contra ele e pego opara agredi-lo.Ainda de acordo com os relatos registrados em, o homem - em legítima defesa - tomou o objeto da mão da mulher e deferiu um golpe na cabeça da companheira.Um homem, que passava pelo local, ouviu ose chamou a polícia. O suspeito foi acompanhado por um inspetor da Guarda Municipal.O homem foi preso e a ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Betim.