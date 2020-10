Polícia prende homem suspeito de matar dois caseiros em Minas

Polícia transportou suspeito de Jaíba para Passos, onde ele será interrogado neste domingo (4) (foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil de Passos prendeu, na noite desse sábado (3), um homem de 32 anos, suspeito de ter cometido um duplo homicídio em uma fazenda, na zona rural de Jaíba, no Norte do estado.

As vítimas eram uma mulher de 42 anos e um homem de 62, ambos caseiros da propriedade. De acordo com a polícia, havia um mandado detemporária contra o suspeito. A Polícia Militar auxiliou na detenção.Ainda segundo a polícia, o suspeito seria irmão de uma ex-namorada do homem morto. Este conhecia a rotina e os hábitos da vítima, bem como sua situação financeira.

De acordo com o delegado Danilo Gustavo, o crime foi cometido de maneira brutal. Depois de matar o casal, o suspeito fugiu numa motocicleta, tendo roubado os celulares das vítimas.

Tão logo os corpos foram encontrados, a polícia iniciou as investigações, que levaram à identificação do suspeito.

O delegado encaminhou um pedido para a Justiça, que concedeu um mandado de prisão e outro de busca e apreensão. Os investigadores obtiveram a informação de que o suspeito tinha fugido para Jaíba, que fica a 900 quilômetros de Passos. Ele foi transferido, por meio do helicóptero da Polícia Civil, para Passos, onde permanecerá preso e será interrogado na tarde deste domingo (4).

“Os levantamentos prosseguem, visando ao cabal esclarecimento e outros detalhes do fato”, diz o delegado.