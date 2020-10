Operação prende quatro da mesma família por tráfico na Grande BH

Operação Ribeiro teve participação de policiais militares e civis em Matozinhos (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Quatro presos em flagrante por tráfico de drogas e receptação, três homens e uma mulher, e nove mandados de busca e apreensão cumpridos. Este foi o saldo da Operação Família Ribeiro, realizada, em conjunto, pelas polícias civil e militar, na cidade de Matozinhos, na Grande BH.

Por meio das prisões, as polícias16 pinos de cocaína, 33 pedras de crack, cinco porções de maconha, duas balanças de precisão, cinco celulares e uma televisão. Também foram recuperadas duas bicicletas furtadas.

O Serviço de Inteligência da Polícia Civil já estava de olho nesses traficantes, todos membros de uma só família, a Ribeiro, que dá nome à operação. Os investigadores acreditam que tenham, com essas prisões, desfalcado o tráfico de drogas naquela região.

A operação contou com o apoio do canil da Polícia Civil e também das Rondas Ostensivas Com Cães (Rocca) da Polícia Militar.