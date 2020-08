Pedro Leopoldo e Matozinhos retomam missas presenciais com restrições

Em Pedro Leopoldo, igreja só recebe 100 fiéis por missa e realiza agendamento por telefone (foto: Reprodução/Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

Com as medidas de flexibilização do comércio ganhando força nas cidades, as atividades religiosas também estão sendo retomadas de forma presencial, principalmente nas igrejas de Pedro Leopoldo e Matozinhos, ambas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Pedro Leopoldo, o padre Antonio Luzia celebrou a volta das missas presenciais. Mas, antes de isso acontecer, inúmeras foram as reuniões para definir as medidas de segurança em virtude da pandemia de COVID-19. Entre elas estão a limitação da quantidade de fiéis para obedecer ao distanciamento de dois metros, a medição de temperatura e a restrição em relação ao tempo de permanência das pessoas dentro da igreja antes e após as celebrações.

“A igreja passa por uma higienização completa depois de cada missa, os bancos são limpos com solução de álcool, tudo para dar mais segurança aos nossos fiéis. Está todo mundo se acostumando com essas medidas, mas em geral as pessoas estão aceitando de uma forma tranquila”, afirmou o pároco.

Para participar das missas, os fiéis precisam realizar um agendamento, uma vez que são permitidas entre 80 e 100 pessoas por celebração. Para isso, os interessados podem entrar em contato com a secretaria da paróquia pelo telefone (31) 3661-3241 ou pelo Whatsapp (31) 98689-1052. As missas acontecem às 19h entre terça e sábado. Já no domingo há celebrações às 7h, 10h e 19h.

Mas as missas pelo canal da matriz no Youtube não foram abandonadas. Isso porque os fiéis em grupo de risco e com idade mais avançada estão aconselhados a não participar dos encontros presenciais. As celebrações dos sábados, às 19h, e da primeira quinta-feira do mês, às 15h, tiveram suas transmissões pela internet mantidas. Quem quiser assistir às missas basta acessar o link: https://www.youtube.com/channel/UCP73YCafiL0FW5Ftr4QgjjA

Já em Matozinhos, a volta das missas presenciais na Igreja do Senhor Bom Jesus também segue uma série de recomendações. O acesso à igreja é realizado somente pelo portão lateral esquerdo, onde há uma barreira sanitária. Para entrar ainda é necessário a apresentação de documento de identificação.

No interior da igreja, o distanciamento entre os fiéis também é de dois metros; pessoas com sintomas de gripe são impedidas de acessar a igreja; a paróquia pede para que crianças de até 13 anos e idosos continuem assistindo as celebrações pelas redes sociais. Os párocos solicitam que cada fiel leve sua própria garrafa com água, uma vez que bebedouros e banheiros permanecerão fechados.

As missas acontecem de terça a sábado, às 19h, e aos domingos, às 10h e 19h.

Enquanto a população vive esse ensaio à normalidade, padre Antonio garante que somente a solidariedade ao próximo pode levar a todos à cura. " Em todas as missas costumo dizer que o outro está sob nossos cuidados. Cada um de nós cuida da própria salvação, mas vamos chegar aos céus com o outro em nossos braços. Se nos cuidarmos com discernimento nosso mundo vai se curar mais depressa", ressaltou o pároco.





COVID-19 em Pedro Leopoldo e Matozinhos

Em Pedro Leopoldo, o último boletim epidemiológico municipal, divulgado neste domingo (23), mostra que os casos confirmados de COVID-19 se mantiveram em 386 ocorrências, não havendo alteração desde sexta-feira. Até o momento 12 óbitos foram confirmados e 35 pessoas se encontram em monitoramento.

Em Matozinhos foram confirmados 228 casos de COVID-19 até a última sexta-feira (21), data da divulgação do último boletim epidemiológico municipal. Cinco óbitos foram registrados por coronavírus até o momento, 23 pessoas se encontram em isolamento e três seguem internadas.