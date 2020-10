Novo decreto em Ubá amplia a flexibilização do comércio; veja o que muda

O novo decreto autoriza o retorno das aulas presenciais práticas em universidades e faculdades (foto: Divulgação / Prefeitura de Ubá) Ubá flexibilizou os horários e normas de funcionamento para as atividades comerciais de maior interesse da população. As novas regras entraram em vigor na noite dessa sexta-feira, com a publicação do Decreto Municipal 6.460. A cidade, que é o segundo maior centro industrial e comercial da Zona da Mata mineira, atrás apenas de Juiz de Fora, faz parte do programa , criado para orientar a retomada das atividades econômicas nos municípios. Na última reunião do Comitê Extraordinário COVID-19, não mudou de onda, mantendo-se na amarela, mas ainda havia margem para ajustes mais permissivos. A Prefeitura deflexibilizou os horários e normas de funcionamento para asde maior interesse da população. As novas regras entraram em vigor na noite dessa sexta-feira, com a publicação do Decreto Municipal 6.460. A cidade, que é o segundo maior centro industrial e comercial da Zona da Mata mineira, atrás apenas de Juiz de Fora, faz parte do programa Minas Consciente, do governo estadual , criado para orientar a retomada das atividades econômicas nos municípios. Na última reunião do Comitê Extraordinário, não mudou de onda, mantendo-se na amarela, mas ainda havia margem para ajustes mais permissivos.





22:51 - 02/10/2020 Viçosa não retomará aulas presenciais até fim de dezembro atividades econômicas autorizadas para as ondas vermelha e amarela do plano estadual mantém-se liberadas, agora, em mais dias da semana e horários estendidos. Segundo o prefeito Edson Teixeira (DEM), a intenção é mostrar à sociedade que é possível conviver com o novo coronavírus, desde que seguidos os protocolos sanitário e de saúde. “Está cada vez mais difícil manter o isolamento, sabemos disso, mas as pessoas tem de se conscientizar que só devem sair se houver necessidade. Nesses casos, é preciso usar máscara, álcool gel, higienizar as mãos e manter distância de quem não é do seu convívio”, afirma. Na prática, todas asautorizadas para as ondas vermelha e amarela do plano estadual mantém-se liberadas, agora, em mais dias da semana e horários estendidos. Segundo o prefeito Edson Teixeira (DEM), a intenção é mostrar à sociedade que é possível conviver com o novo coronavírus, desde que seguidos os protocolos sanitário e de saúde. “Está cada vez mais difícil manter o isolamento, sabemos disso, mas as pessoas tem de se conscientizar que só devem sair se houver necessidade. Nesses casos, é preciso usar máscara, álcool gel, higienizar as mãos e manter distância de quem não é do seu convívio”, afirma.





A novidade fica por conta das faculdades e universidades, liberadas por meio de autorização do governo do estado. Contudo, em acordo firmado entre a prefeitura e as instituições de ensino, por agora só vão ocorrer de forma presencial as aulas práticas de cursos como medicina, fisioterapia e odontologia. Posteriormente, será previsto o retorno gradual das aulas teóricas.











O prefeito também garantiu não cogitar o fim da tradicional feira livre de Ubá, nos moldes que ocorria antes da pandemia, no galpão, na Avenida Beira Rio. “Não pretendemos acabar com a feira, no galpão. Só não voltamos para o local, porque o protocolo do governo do estado não permite, o que não nos impede de continuar buscando soluções”, disse. Está prevista para o início da próxima semana, uma reunião dos feirantes com a administração municipal para discutirem o assunto.







Confira as mudanças em Ubá:







Bares, lanchonetes e restaurantes







- De segunda a sexta-feira, de 8h às 24h: atendimento para consumo no local, com limitação de clientes, proibido entretenimento e autorizado o serviço de entregas.







Comércio em geral







- De segunda a sexta-feira, de 8h às 20h: agora, também aos sábados, até às 13h.







Mercearias, açougues e mini-mercados







- De segunda a sábado, de 8h às 20h: com o novo decreto, liberado funcionamento aos domingos, até 13h.







Indústrias, padarias, farmácia, drogaria, hospital, clínicas médicas e veterinárias







- Passam a abrir de forma liberada, nos dias e horários de funcionamento regulares e costumeiros.