Vítimas de acidente de moto em BH têm pertences furtados; um dos homens morreu no local

Local do acidente (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 44 anos morreu em um acidente envolvendo duas motos na madrugada dessa sexta (2) no Bairro Serra Verde, na região de Venda Nova. Uma jovem de 20, que estava na garupa dele, e o condutor do outro veículo, de 27, tiveram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital Risoleta Neves. Testemunhas informaram que objetos dos sobreviventes foram furtados por uma pessoa ainda não identificada.









O homem que morreu não tinha habilitação para conduzir motos e o outro condutor estava com a carteira de habilitação vencida.





A jovem de 20 anos desmaiou e foi socorrida com confusão mental. Ela não soube informar direito o que havia acontecido, mas afirmou que seu celular havia sumido.



O condutor da outra moto, de 27, teve uma fratura no crânio e estava com baixo nível de consciência. A carteira dele também não foi localizada no local.





O caso foi encaminhado para o Detran.