Eletricistas morrem ao sofrerem descarga elétrica em poste em Jaboticatubas

Os funcionários realizavam serviço em postes. Suspeita é de que cabos desligados possam ter encostado em outros energizados (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Três eletricistas de uma empresa que presta serviço para a Cemig foram eletrocutados enquanto trabalhavam, na tarde desta quinta-feira (1º), em Jaboticatubas. Os funcionários da empresa Connort Construções e Serviços Ltda morreram enquanto faziam um serviço de manutenção na rede de alta tensão, pendurados cada um em um poste, conforme relato de policiais militares que participaram da ocorrência.





Dois dos eletricistas ouviram o grito de Wagner Augusto dos Santos, de 25 anos, que havia levado choque. Ele já caiu morto no chão.









Segundo a PM, engenheiros acreditam que os cabos desligados encostaram nos energizados. O acidente aconteceu no quilômetro 75 da MG-10.





Os três corpos foram removidos pelos bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Por meio de nota, a Cemig informou que foi instaurada uma comissão para apurar as causas do acidente e o resultado deve sair em 30 dias.





A empresa lamentou o ocorrido. "A empresa reafirma seu compromisso inegociável com a segurança de todos os seus colaboradores e com a população, lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com as famílias das vítimas".





O caso foi encaminhado para investigação à 5ª Delegacia de Polícia Civil de Jaboticatubas.