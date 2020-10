Moradores de Esmeraldas reclamam da constante falta de água

Na casa de Viviane a falta de água é constante. Mesmo com várias reclamações na Copasa, o problema não foi solucionado (foto: Foto: Divulgação/arquivo pessoal)

conta de água chega todos os meses, assim como a de todos os moradores, e a solução para o nosso problema não chega." Esse é o questionamento de um morador do Bairro Floresta Encantada, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O microempreendedor Ralpho Seraphim afirma que a falta de abastecimento de água pela Copasa é diário e que a rede de abastecimento é obsoleta e não atende mais a quantidade de casas construídas no bairro. “Já fizemos manifestações, reclamações na Copasa, mas não adianta. Estamos em uma fila de espera que parece ser eterna”, conta.

Também moradora do bairro, a técnica de enfermagem Viviane Teixeira costuma passar noites vigiando os encanamentos por onde chega a água da casa dela. A vigília segue um esquema de rodízio entre ela, o marido e a filha, começa a meia-noite e termina quando a água chega. “Nesse calor, nessa situação de pandemia da COVID-19, é uma tortura ficar o dia inteiro sem água. Essa noite, o meu marido ficou vigiando até 1h, depois vigiei até às 3h e às 3h30 que a água chegou. Minha filha que nos avisou e assim consegui lavar parte da roupa da família na madrugada desta quinta-feira. Não conseguimos lavar tudo porque a água acabou antes das 6h”, conta.

Problema de muitos anos

O Bairro Floresta Encantada foi criado em 2000. Na época, o loteamento não contava com os serviços da Copasa e a empresa Empreendimento Imobiliário Floresta Encantada Eireli construiu para moradores do bairro três poços artesianos para fornecer água. Segundo o morador bairro, Ralpho Seraphim, o bairro cresceu e em 2015, a Copasa passou a fornecer o abastecimento de agua. Em 2017 foi feita uma vistoria no loteamento e segundo o relatório de vistoria técnica da Copasa, a conclusão foi de que o empreendimento deveria passar por adequações no sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para que assim, o Termo de Compromisso fosse concluído.





Ainda segundo o morador, o responsável pelo loteamento, o empresário Fernando Paniza, fez a compra dos padrões cavaletes que ligam a tubulação da obra à rede de distribuição de água e possibilita a instalação do hidrômetro e filtros, mas não cumpriu as outras exigências e mesmo assim, a Copasa entrou no bairro já usando a rede de abastecimento que existia. “A rede de abastecimento de água é obsoleta e atualmente, não atende a quantidade de casas já construídas no bairro por isso, não consegue abastecer as residências. Além disso, essa rede foi desaprovada pela Copasa, mas a Companhia a utiliza, sem ter feito nenhum tipo de reparo, quem sofre é a população, conta.

Viviane Teixeira recebeu a conta da Copasa com a cobrança de mais de R$ 1 mil (foto: Arquivo pessoal)



A conta de água que chega nas residências é outra reclamação. A técnica de enfermagem recebeu no mês de agosto uma cobrança de mais de R$ 1 mil. Segundo Viviane, foram feitas várias reclamações sobre o valor da conta e sobre a falta de água, mas a solução nunca chega. “A Copasa diz que está em análise, que está verificando, que eu tenho que enviar a leitura para a Companhia, aí envio e continuo esperando. Toda vez que ligo, os atendentes falam uma coisa diferente. Quando ligo para a ouvidoria da Copasa, fico mais de uma hora esperando para ser atendida.”





Os moradores procuraram a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, ARSAE-MG, e foram informados que a situação do Bairro Floresta Encantada entrará ainda este ano no calendário de fiscalização de 2020. Procurada pela reportagem, a Copasa não respondeu às perguntas.