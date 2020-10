Homem é preso suspeito de estuprar a enteada em Andradas

Adolescente era estuprada dentro de casa em Andradas (foto: Wikipédia/divulgação)

Umde 34 anos foitemporariamente suspeito de abusarda, em, no Sul de Minas. A prisão aconteceu nessa quarta-feira (30). O homemo crime e está no presídio de Botelhos.

A polícia ficou sabendo do caso nessa segunda-feira (28). “A vítima, de 15 anos, relatou o abuso para uma pessoa da igreja, que a família costuma frequentar”, explica nota da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, os abusos vinham acontecendo há cerca de um mês. “A adolescente contou que oinvadia o quarto dela quando a família chegava dos cultos. No local, ele praticava os abusos e ameaçava a menor de morte caso procurasse ajuda”, afirma.

De posse das informações, a menor foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O exame de corpo de delito confirmou lesões na vítima. “Juntamos o exame com os depoimentos e pedimos a prisão temporária do suspeito para dar andamento as investigações”, acrescenta trecho da nota.

O homem foi levado para o presídio de Botelhos.