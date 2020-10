Ministério Público instaura ação para apurar suspensão dos alvarás das escolas de BH

de Minas Gerais (MGMG) instauroupara apurar as circunstâncias da suspensão dos alvarás dos estabelecimentos de ensino em Belo Horizonte. A medida foi tomada na semana passada por determinação do prefeito Alexandre. Tanto a Prefeitura de BH (PBH) quanto a Câmara de Vereadores têm prazo de 15 dias para se manifestarem. Se constatadas irregularidades no decreto municipal, o chefe do Executivo municipal poderá responder poradministrativa.

Crianças aprendem como higienizar as mãos para evitar contaminação pelo novo coronavírus no início da pandemia em escola infantil, segmento que faz pressão pela reabertura

A ação é decorrente defeita nessa quarta-feira pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) e representantes de escolas à 17a Promotoria De Justiça De Defesa Do Patrimônio Público. No fim da reunião, ficou acertado que seria avaliada a possibilidade de instauração do procedimento, o que acabou sendo feito pelo promotor Leonardo Barbabela.

O inquérito civil público tem por objetivo, de acordo com o MP, apurar “suposta violação do princípio do devido processo legal pelo Decreto No 17.435/20 que suspendeu os alvarás de funcionamento das escolas públicas e privadas de Belo Horizonte”. À PBH, o promotor pede que ela se manifeste sobre eventuais processos administrativos instaurados contra escolas municipais destinados à imposição de penalidade de suspensão/cassação de alvarás de funcionamento de escolas privadas sediadas no município. E informe também relação de escolas que se encontram ou foram encontradas, notificadas ou autuadas por exercerem atividades de docência em desobediência à proibição ordenada pela prefeitura.





O Sinep alega que “o ato do prefeito causa diversos prejuízos às entidades educacionais, uma vez que as escolas, com o alvará suspenso, perdem parte da sua capacidade civil, pois ficam impedidas de obter linhas de crédito, de efetuar matrícula e rematrícula, renovar ou firmar acordo de locação, dentre outras atividades”. Além disso, não há conhecimento de escolas privadas que descumpriram a proibição em vigência de abrir as portas durante a pandemia.

Na semana passada, depois que o Colégio Militar ignorou as regras do município e decidiu reabrir sua unidade em BH – o que terminou não sendo levado adiante (leia texto nesta página) – e em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a prefeitura da capital cassou os alvarás de funcionamento das escolas de todas as redes. A suspensão ocorreu no mesmo momento em que o governo do estado sinalizou a reabertura de escolas localizadas nas zonas verdes, caso da capital, a partir do próximo dia 5, com o retorno às salas de aula do dia 19 em diante.





Uma reunião realizada ontem na 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público contou com o Sinep-MG e diretores de escolas da capital. O sindicato, que já foi também à Câmara Municipal pedir explicações sobre o motivo da suspensão, procurou o MPMG na tentativa de reverter a situação.





Segundo a presidente da entidade, Zuleica Reis Ávila, "o ato do prefeito causa diversos prejuízos às entidades educacionais, uma vez que as escolas, com o alvará suspenso, perdem parte da sua capacidade civil, pois ficam impedidas de obter linhas de crédito, de efetuar matrícula e rematrícula, renovar ou firmar acordo de locação, entre outras atividades". Procurado pela reportagem para esclarecer sobre a eventual ação contra a PBH, o Ministério Público não havia se manifestado até o fechamento desta edição.











Segunda-feira, Kalil afirmou não haver data ainda para a reabertura dos estabelecimentos de ensino na capital . “Ninguém está falando quando vai abrir. Não vamos inventar data. Estamos preparados para abrir amanhã. Mas agora é uma questão sanitária”, disse na ocasião. As particulares pedem pelo menos a abertura das escolas de ensino infantil, que durante a pandemia têm fechado as portas. A estimativa do setor é de que pelo menos 25% dos estabelecimentos que atendem crianças de 0 a 5 anos tenham fechado definitivamente em toda Minas Geras desde 18 de março. Na capital, colégios tradicionais suspenderam o ensino infantil (mantendo o fundamental e o médio) face ao cancelamento de matrículas entre os pequenos.





E justamente as escolas de nível infantil estão enfrentando a decisão da PBH, mesmo sem alvará. Pelo menos 31 já conseguiram aval da Justiça para voltar a funcionar. Diretores de estabelecimentos ouvidos pela reportagem acreditam que o número tende a crescer, se transformando numa “reação em cadeia”. O Sinep também acredita que a tendência é que grupos e mais grupos entrem na Justiça.





Mesmo defendendo o reencontro dos pequeninos com as salas de aula, o Sinep, por sua vez, descartou novamente a possibilidade de ação coletiva para obrigar a abertura das escolas sem que o comitê da saúde dê a licença para isso. “Esse assunto já foi incansavelmente discutido com os órgãos competentes. O STF determinou quem tem a autonomia para abertura de escolas é o governo do estado e prefeitos. O Sinep-MG não entrará com nenhuma ação para forçar abrir as escolas. Não podemos definir se a escola deve ou não abrir. Não temos autonomia para esse fim”, afirma Zuleica Reis. “Se os sindicatos tivessem esse poder, com certeza, todos já tinham entrado e em todos os estados as escolas estariam abertas. Essas ações são individuais. Cada escola está judicializando individualmente ou em grupos.”