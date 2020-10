PM prende trio por tráfico de drogas no Centro de BH; detida tentou suborno

Material apreendido com o trio: dinheiro vivo e pedras de crack (foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar apreendeu 94 pedras de crack na noite desta quarta-feira (30) na esquina da Rua Aarão Reis com a Avenida Assis Chateaubriand, no Centro de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, o tráfico está “frenético” nas imediações da Praça da Estação.

Segundo a PM, a ação começou depois que câmeras do Olho Vivoum jovem de 21 anos repassando droga a outra de 25. De imediato, os dois foram detidos no encontro das vias citadas.

Na sequência, a polícia prendeu um homem de 44. Ele era responsável por receber o dinheiro das vendas e tentou fugir, mas não conseguiu. A PM chegou até esse detido porque o Olho Vivo também o filmou.

Durante a abordagem, a jovem de 25 tentou subornar os policiais. Ela ofereceu drogas em troca de sua liberdade. Contudo, apenas contribuiu para que a apreensão fosse ampliada de 19 para 94 pedras de crack.

As 75 outras pedras estavam no túnel que liga a Rua Sapucaí à Estação Central do metrô de BH. Além da droga, a PM apreendeu cerca de R$ 100.

Os três detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes do Bairro Santa Tereza, Leste da cidade. Todos eles têm passagens pela PM, sendo, até mesmo, detidos pelo mesmo crime há dois meses, também na Praça da Estação.