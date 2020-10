Menores confrontam PM após assalto a motorista de app em Contagem e adolescente é detida

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na madrugada desta quinta (1º) após assaltar um motorista de aplicativo ao lado de dois comparsas, que estão sendo procurados. O crime aconteceu no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, e eles fugiram em direção a Betim. Após intensa perseguição e confronto, a menina foi localizada.









Os policiais foram acionados e realizaram um cerco e um bloqueio na via. Já em Betim, na altura do Bairro Duque de Caxias, na marginal que dá acesso ao Bairro Vila Cristina, policiais visualizaram o Voyage roubado do motorista e iniciaram a perseguição.





Ao perceber a mobilização dos policiais, o condutor do carro roubado começou a seguir em alta velocidade pelas vias, inclusive pela contramão, mas, ao entraram no Bairro Vila Cristina, subiram em uma calçada na Rua Perdões e bateram o carro no portão de uma casa.



O trio tentou fugir a pé: os dois homens entraram em um terreno baldio no final da rua e a mulher saiu no sentido oposto. Os policiais tentaram negociar com o trio, mas um deles ameaçou sacar uma arma. Os militares, então, atiraram contra os autores, mas os disparos não atingiram ninguém.





Os homens entraram no matagal do lote e conseguiram escapar. A adolescente foi localizada em uma casa na Rua Sebastião Costa. Nas buscas no veículo e na rota de fuga dos dois rapazes, foram apreendidos uma réplica de pistola e dinheiro em espécie.





A menor foi encaminhada à delegacia de plantão, onde prestou depoimento. Ela disse aos policiais que os dois comparsas são da região do PTB, em Betim. Eles ainda estavam foragidos.