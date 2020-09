Mistério na morte de homem encontrado morto dentro de apartamento

Um corpo encontrado em adiantado estado de putrefação, assentado no sofá da sala de um apartamento no Residencial Humaitá, no Anel Rodoviário, altura do Bairro Caiçara, é o mais novo mistério para os policiais da Delegacia de Homicídios, em Belo Horizonte.

Na manhã desta terça-feira (29), a polícia foi chamada por moradores do conjunto habitacional, incomodados com o mau cheiro que vinha de um dos apartamentos. Alguns moradores chegaram a bater campainha, mas ninguém atendeu.

Com a ajuda de um chaveiro, a porta foi aberta e foi encontrado o corpo do homem, assentado no sofá da sala. Devido ao adiantado estado de decomposição, os peritos tiveram dificuldades em determinar a causa mortis, o que será definido depois do exame no IML. No entanto, garantiram que a vítima tinha levado tiros, não souberam precisar quantos, na cabeça. Foram encontrados cinco cartucho de revólver ponto 40.

Nas primeiras diligências, os policiais procuraram ouvir vizinhos da vítima e tomaram conhecimento de que tiros foram ouvidos na noite de sábado, por volta de 19h. Uma testemunha contou que viu três homens encapuzados saindo do apartamento e saindo em disparada do prédio.

Os policiais trabalham com a hipótese de tráfico de drogas, uma vez que os tiros aconteceram na cabeça da vítima, uma marca da guerra do tráfico.