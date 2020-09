Muriaé, na Zona da Mata, registra 51 novos casos de COVID-19, em 24 horas

O recebimento de 20 novos respiradores, em Ubá, no mês de setembro, aumentou a capacidade de atendimento da rede pública de saúde (foto: Divulgação / Prefeitura de Ubá) Muriaé, na Zona da Mata mineira, somente nas últimas 24 horas, uma morte e 51 novos casos de COVID-19 foram registrados, sendo 49 moradores da cidade e duas pessoas residentes de outros municípios. O óbito foi de um homem, de 76 anos, portador de problemas cardíacos.



Muriaé viu seu pico mais crítico ocorrer na segunda quinzena de junho, quando foram confirmados 588 novos casos da doença. Desde então, nas cinco quinzenas seguintes, os números acumulados de casos foram: 532, 433, 242, 273 e 188.

O relatório da última quinzena de setembro deve ser divulgado nos próximos dias, pela prefeitura. Até o momento, na cidade, foram contabilizados 3.317 pacientes infectados pelo novo coronavírus e 125 pessoas morreram.





Já em Ubá, na mesma região, a cerca de 250 quilômetros da capital mineira, foram 40 novos casos. No total, são 1.712 casos confirmados até o momento e 44 óbitos. Ambas as cidades estão na onda amarela do programa Minas Consciente, de orientação para retomada atividades econômicas elaborado pelo governo do estado.





Em Viçosa, chamam a atenção dois dos três novos casos confirmados, nesta terça-feira (29). Duas crianças, uma de 9 anos e outra de 8, testaram positivo para o exame Proteína C Reativa (PCR), feito pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).





Segundo o boletim epidemiológico de Viçosa, o município possui 382 casos confirmados, desde o início da pandemia. Do total, 35 casos ainda estão ativos e a média móvel de terça-feira (29) é de 3,4 casos por dia, nos últimos 7 dias.