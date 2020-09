Betim começa a terceira etapa de distribuição de cestas básicas

As cestas básicas serão distribuídas a cerca de 59 mil estudantes da rede municipal de Betim. Desde Julho os alunos estão recebendo o kit (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Os alunos da rede municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), começam a receber, a partir desta terça-feira (29), as cestas básicas destinadas aos estudantes do ensino fundamental, das creches e EJA (Educação para Jovens e Adultos). Esta é a terceira etapa de distribuição, que está seguindo cronograma de entrega para evitar aglomeração. Os kits de alimentação foram adquiridos pela prefeitura de Betim por contratos com dispensa de licitação, em duas datas distintas e de empresas diferentes.

A distribuição dos kits é uma alternativa de substituição à merenda escolar, que deixou de ser distribuída com a suspensão das aulas, devido à pandemia da COVID-19, desde o dia 18 de março. Segundo a prefeitura, as cestas básicas beneficiarão cerca de 59 mil estudantes.

Para a compra das cestas, a prefeitura divulgou no Órgão Oficial, em 7 de Julho, a contratação, por dispensa de licitação, do Supermercado Super Luna, empresa de Betim. O valor do contrato é de R$ 7.128.000,00 (sete milhões, centro e vinte e oito mil reais). Pouco mais de dois meses depois, outro contrato para fornecimento das cestas básicas foi divulgado, em 12 de Setembro, também por dispensa de licitação, com a Super Cesta Básica de Alimentos Eireli, empresa situada em Contagem. O valor desse contrato é de R$ 6.084.000,00 (seis milhões e oitenta e quatro mil reais).

A administração municipal preferiu não explicar à reportagem sobre a vigência e a necessidade de firmar dois contratos para a aquisição das cestas básicas. Em resposta, disse que “a Prefeitura de Betim não irá se manifestar e informa que a prestação de contas será dada ao órgão competente”.

Volta às aulas indefinida

Não há previsão de retorno das aulas na rede municipal de Betim. Em vídeo publicado em sua rede social, na última quinta-feira (24), o prefeito Vittorio Medioli explicou que o município esperará um momento mais seguro. “A pandemia que vem há seis meses alterando as nossas vidas, inclusive as vidas das crianças, não se encerrou. Eu acho que o momento certo, em uma situação como estamos, é aguardar a vacina. É um prejuízo, sim, para as crianças, mas nós temos que olhar o contexto. Agitar o ambiente de Betim com 60 mil alunos mais 10 mil servidores escolares e toda a economia que esse retorno movimenta, seria muito arriscado”, ressaltou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Educação está distribuindo material escolar impresso para os alunos estudarem em casa e há uma plataforma com todos os conteúdos para a educação infantil, para EJA e ensino fundamental.

Confira o cronograma de entrega das cestas básicas

Ensino fundamental:

• Dias 29, 30 de setembro e 1° de outubro, das 9h às 16h: Regionais Citrolândia, Icaivera, Petrovale e Vianópolis.

• Dias 30 de setembro e 1° e 2 de outubro, das 9h às 16h: Regionais PTB e Teresópolis

• Dias 1°, 2 e 3 de outubro, das 9h às 16h: Regional Imbiruçu

• Dias 2, 3 e 5 de outubro, das 9h às 16h: Regional Norte

• Dias 3, 5 e 6 de outubro, das 9h às 16h: Regional Alterosas

• Dias 5, 6 e 7 de outubro, das 9h às 16h: Regional Centro

Educação Infantil:

• Dias 6 e 7 de outubro, das 9h às 16h: Citrolândia, Icaivera, Petrovale, Vianópolis, PTB, Teresópolis, Norte e Centro

• Dias 7 e 8 de outubro, das 9h às 16h: Imbiruçu e Alterosas