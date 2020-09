Veículo com produtos do Mercado Livre é roubado e recuperado em Contagem

Produtos roubados foram recuperados pela polícia (foto: PMMG/Divulgação)

Captura

Em pouco mais de uma hora, policiais militares conseguiram recuperar um veículo roubado e a mercadoria que estava nele, pertencente ao. Eram três homens, dois fugiram e um foi preso. A surpresa foi o fato de que os ladrões usavam o vestiário do campo de futebol de várzea do Bairro Campina Verde para estocar o material roubado.Por volta das 14h desta quinta-feira (24), uma mulher dirigia seu Fiorino com entregas do Mercado Livre – quase 100 produtos. Ela estava no, em Contagem, quando foi cercada por um Renault Mégane com três ocupantes. Dois desceram do carro, apontando-lhe uma réplica de um revólver, que ela pensou ser de verdade.Obrigaram-na a sair do, entraram nele e fugiram. A vítima pediu ajuda da Polícia Militar, que emitiu um alerta com as características do Renault Mégane.Pouco tempo depois, a equipe do sargento Emilson localizou o veículo noe o interceptou. Rapidamente, dois dos ocupantes fugiram, embrenhando-se por uma mata. O terceiro, que estava no banco de trás, acabou preso.No interior do carro, 73 dos produtos que seriam entregues apela internet. O homem preso levou, então, os policiais até o campo. No vestiário, o restante dos produtos.Pouco depois, o Fiorino foi localizado. Tudo foi levado, junto com o suspeito, para a 6ª Delegacia de Contagem. O veiculo e os produtos foram devolvidos à motorista do carro roubado.