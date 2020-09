Nova composição de conselhos da Unimontes será eleita nesta sexta-feira

Universidade Estadual de Montes Claros (foto: Divulgação/Unimontes)

Serão realizadas nesta sexta-feira (25) as eleições para a composição do Conselho Universitário (Consu) e do Conselho Curador da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação para a escolha dos novos conselheiros será feita pelo sistema on-line.

Os professores e servidores poderão votar por meio de dispositivos pessoais conectados à internet, como telefone celular, computador e tablet.

Serão disponibilizados computadores na recepção do prédio da reitoria (campus-sede) e no Hospital Universitário Clemente de Faria, em Montes Claros.





Serviço





Eleições (Conselho Universitário e Conselho Curador)

Dia: sexta-feira (25/9)

Horário: das 9h às 21h

Como será a votação: sistema on-line