Minas ultrapassa marca de 270 mil casos confirmados de coronavírus

Neste domingo (20), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), Minas Gerais ultrapassou a marca de 270 mil casos confirmados de coronavírus. Ao todo, 270.053 pessoas já se infectaram pela COVID-19, sendo 2.044 notificações registradas nas últimas 24 horas, apenas 29 casos a menos do que o registrado no domingo anterior (13). O número de óbitos provocados pela doença chega a 6.714 no estado, sendo 58 registrados pela pasta de sábado para domingo.

Até esse sábado (19), o novo coronavírus havia feito vítimas em 571 de 853 municípios de Minas (66,9%). A virose já havia se alastrado para 842 localidades do estado (98,7%). Os casos em acompanhamento totalizam 27.484, e a proporção de leitos de enfermaria ocupados por pacientes com COVID-19 ou com suspeita é de 7% entre os 60% que estão ocupados por outras doenças também. Os leitos de UTI estão com 906 pacientes internados com coronavírus ou com suspeita. As 10 cidades com mais pacientes com casos de COVID-19 sendo acompanhados atualmenete são: