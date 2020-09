Nova análise nos esgotos aponta queda nos números de contaminação por COVID-19 em BH

Novo estudo em esgotos mostra que, mesmo com a queda na contaminação, BH deve permanecer em estado de atenção (foto: Reprodução: Pixabay)

Pela primeira vez, nas últimas 13 semanas, o vírus transmissor da COVID-19 não foi encontrado na análise de amostras de esgoto de Belo Horizonte. O Boletim de Acompanhamento n°15, divulgado nesta sexta-feira (18), mostrou que das nove regiões que são monitoradas, uma estava sem indícios de contaminação. O monitoramento é feito a partir da Bacia do Ribeirão Arrudas, que recebe esgotos da capital, Contagem e Sabará.



Em Contagem, que fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte, houve aumento de números de infectados. Foi observado que a cidade passou de 30 mil pessoas para 70 mil pessoas infectadas. A estimativa é de que Belo Horizonte registrava 130 mil pessoas infectadas na última semana. A maior projeção foi registrada entre 20 a 24 de julho, com 850 mil pessoas infectadas



Segundo o boletim de acompanhamento, a incidência do vírus, nas amostras colhidas entre 7 e 11 de setembro, baixou de 100% para 88%. Por outro lado, a Bacia do Ribeirão do Onça segue testando positivo para o coronavírus há 16 semanas. Apesar disso, Belo Horizonte vem conseguindo controlar, gradualmente, o alastramento da pandemia. Segundo o boletim de acompanhamento, a incidência do vírus, nas amostras colhidas entre 7 e 11 de setembro, baixou de 100% para 88%. Por outro lado, a Bacia do Ribeirão do Onça segue testando positivo para o coronavírus há 16 semanas. Apesar disso, Belo Horizonte vem conseguindo, gradualmente, o alastramento da

Medidas de prevenção

Mesmo com os índices de queda de contágio do novo coronavírus, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, afirma que a população deve continuar praticando as medidas de prevenção. “No entanto, reforço que ainda não é momento para relaxar. As medidas de prevenção como distanciamento, o uso de máscaras, a lavagem das mãos e a utilização de álcool em gel continuam as melhores formas de prevenir a doença", conclui Amaral.





Entenda o projeto

Toda essa ação está sendo viabilizada através do projeto Monitoramento Covid Esgotos, que é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis/UFMG), em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

O projeto de monitoramento dos esgotos é realizado de forma semanal em 24 pontos de amostragem, localizados em 17 sub-bacias de esgotamento. Conforme o superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Filipe Curzio Laguardi, a pesquisa ajuda nas tomadas de decisões do governo de Minas Gerais para o combate da pandemia no estado.









O objetivo do monitoramento é controlar a disseminação donos esgotos e acompanhar o desdobramento do vírus em Belo Horizonte e nas cidades metropolitanas. De acordo com a diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Marília Melo, o monitoramento permite estimar o número de pessoas infectadas, assintomáticas e os que não estão infectados. “Nos últimos boletins já se indica uma tendência de queda na estimativa de infectados”, disse.