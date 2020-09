Promotor de eventos acusado de falsificar bebidas é condenado

Homem retirava as bebidas de boa qualidade e colocava nos recipientes outras, de qualidade inferior (foto: Reprodução/TJMG) promotor de eventos, de 31 anos, foi condenado a 4 anos de prisão por adulterar bebidas alcóolicas, em Guimarânea, na Região do Alto Paranaíba. A decisão é da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que modificou, em parte, a sentença da comarca de Patrocínio. Um, de 31 anos, foi condenado a 4 anos de prisão por, em Guimarânea, na Região do Alto Paranaíba. A decisão é da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que modificou, em parte, a sentença da comarca de Patrocínio.



Na ocasião, o acusado admitiu que utilizava o local para adulterar o conteúdo das garrafas. Segundo a denúncia, ele retirava as bebidas de boa qualidade e colocava nos recipientes outras, de qualidade inferior, além de outros produtos. Tudo era feito de maneira caseira, o que poderia colocar em risco a saúde dos consumidores. O homem revendia as bebidas adulteradas em festas da região, como se fossem originais. Em junho de 2010, em um condomínio localizado na zona rural da cidade, osapreenderam diversas garrafas, de várias marcas, além de lacres e galões armazenados sem os devidos cuidados de higiene.Na ocasião, o acusado admitiu que utilizava o local paraSegundo a denúncia, ele retirava as bebidas de boa qualidade e colocava nos recipientes outras, de qualidade inferior, além de outros produtos. Tudo era feito de, o que poderia colocar em risco a saúde dos consumidores. O homem revendia as bebidas adulteradas em festas da região, como se fossem originais.

Primeira condenação





Em junho de 2017, o acusado foi condenado a 4 anos e seis meses de prisão em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pelo juiz Serlon Silva Santos. Ele recorreu alegando não ter recebido a intimação para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Argumentou, também, ausência de um laudo pericial direto feito nas bebidas e demais substâncias apreendidas.



No julgamento do recurso, porém, o desembargador Marcílio Eustáquio Santos, do TJMG, entendeu que o réu mudou seu endereço, no curso do processo, sem comunicar o fato ao Poder Judiciário e, por isso, não foi possível intimá-lo corretamente.



O magistrado analisou que todas as providências cabíveis foram tomadas, com o intuito de não prejudicar o acusado e garantir a ele o amplo direito de defesa. Quanto ao cálculo da pena, o relator avaliou que a confissão do acusado, no momento da apreensão, foi imprescindível para a decisão do juiz de primeira instância.



Sendo assim, o desembargador reduziu a pena em seis meses e pagamento de 10 dias-multa. Decisão que foi acompanhada pelos demais magistrados, Cássio Salomé e José Luiz de Moura Faleiros.