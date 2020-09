Disputa de ponto: traficante é fuzilado em plena luz do dia em Sabará

Apontado como chefe de organização criminosa paulista em Belo Horizonte, Pezão comandava o tráfico de drogas, na Favela do Rosário (foto: Google Maps/Reprodução) Fabiano Gonçalves de Miranda, o “Pezão”, de 38 anos, foi fuzilado com vários tiros, na cabeça, tórax, braços e pernas, no início da tarde desta sexta-feira (18). O crime ocorreu em frente ao número 441 da Rua Salvador Corrêa de Sá, no Bairro Rosário I, em Sabará.



Apontado como chefe de organização criminosa paulista em Belo Horizonte, ele comandava o tráfico de drogas, na Favela do Rosário. A suspeita é de que ele tenha morrido em função da disputa de pontos de venda de drogas na região. O traficantede 38 anos, foicom vários, na cabeça, tórax, braços e pernas, no início da tarde desta sexta-feira (18). O crime ocorreu em frente ao número 441 da Rua Salvador Corrêa de Sá, no Bairro Rosário I, emApontado como chefe de organização criminosa paulista em Belo Horizonte, ele comandava oA suspeita é de que ele tenha morrido em função da disputa de pontos de venda de drogas na região.









Estava em liberdade graças a um benefício concedido pela Justiça paulista, que colocou alguns presos em liberdade, com tornozeleira eletrônica, em função da pandemia do COVID-19.

Segundo informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, antes de ser preso, em 2011, ele comandava o tráfico não só em BH, nos bairros Castelo, Caiçara, Mantiqueira e Primeiro de Maio, mas também em Lagoa Santa, Sete Lagoas, Caetanópolis, Prudente de Morais, Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e em Santos, Praia Grande, São Vicente e Ribeirão Preto, em São Paulo.





No local do crime, embora seja um área que tenha comércio e residências, nenhuma pessoa diz ter visto quem atirou. Segundo os policiais, as pessoas têm medo de retaliações por parte do tráfico de drogas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, de Belo Horizonte.