PM de Uberaba e região tem novo comandante

O coronel Juliano Fábio Lemos Dias assume o comando da 5ª RPM no lugar do coronel Robson Garrido de Paiva e Silva (foto: Assessoria de Imprensa da 5ª RPM/Divulgação)

De acordo com a assessoria de imprensa da 5ª RPM, a solenidade de passagem de comando ainda não tem data marcada, mas deve acontecer em breve. “Estamos no aguarde da ordem da PMMG, em Belo Horizonte”, diz nota.

O coronel Garrido esteve à frente da 5ª RPM durante cerca de oito meses de trabalho (assumiu no dia 31 de janeiro deste ano). Ele havia entrado no lugar do coronel Lupércio Peres, que atingiu a aposentadoria compulsória por tempo de serviço.

O coronel Lemos Dias é pós graduado em Segurança Pública e Ciências Jurídicas, tem MBA em Gestão de Recursos Humanos, além de ter passado por cursos de Explosivista, Ações Táticas e Negociador em Ocorrências de Alta Complexidade.

Como Oficial, além de ter atuado como comandante do 14º BPM, o novo comandante da 5º RPM já esteve à frente da 16ª RPM (Unaí), 6º BPM (Governador Valares), 30º BPM (Januária), 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (Itajubá) e 12ª Cia de Missões Especiais (Ipatinga).





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a troca de comando da 5ª Região de Polícia Militar (RPM). O coronel Robson Garrido de Paiva e Silva, de 47 anos, foi transferido para a 13ª RPM, em Barbacena, sendo que o novo comandante será o coronel Juliano Fábio Lemos Dias, de 43, que comandava o 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Ipatinga.