Nova União adere ao Minas Consciente e segue com números favoráveis

Moradores de Nova União seguem firme no combate do novo coronavírus. As medidas de segurança como o uso de máscaras não são esquecidas. (foto: Redes Sociais/Divulgação)

A COVID-19 parece não saber mais a localização de Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH): a cidade está há 39 dias sem novos casos confirmados da doença. Eles passaram a integrar o projeto do governo estadual Minas Consciente que orienta a retomada segura das atividades econômicas neste período de pandemia. A adesão ao plano não vai alterar tanto a rotina da cidade já que os cidadãos já estavam habituados a seguir os rígidos protocolos de biossegurança para a contenção do novo coronavírus, mas agora o comércio não essencial ganha flexibilização.

Desde o início da pandemia, a prefeitura mantinha apenas o comércio essencial funcionando. Com a adesão ao Minas Consciente, a cidade está situada na microrregião de Caeté, e atualmente na onda amarela onde o comércio não essencial ganha flexibilização.

A onda amarela libera atividades tidas como não essenciais, mas com baixa possibilidade de disseminação do vírus. Autoescolas, floriculturas, salões de beleza e livrarias. Bares e restaurantes estão autorizados a abrir as portas, desde que cumpridas as medidas sanitárias e de distanciamento entre as mesas.

A cidade tem que permanecer por 28 dias na onda amarela e se manter índices considerados satisfatórios em relação à curva de contágio, recebe a autorização para migrar à onda verde onde o comércio não essencial ganha ainda mais permissões.

O procurador de Nova União, Lucas Soares Pinto Fernandes, pontua que a transição e flexibilização do comércio não essencial tem que ser com cautela. “O mais adequado é que essa retomada se dê de forma gradual, pois uma saída das rígidas exigências da Delibração do Comitê Extraordinário COVID-19 para os protocolos da onda verde poderiam causar uma sensação de término da pandemia, o que não será uma verdade”.

Segundo Fernandes, o controle nos números da cidade em relação à doença se deu devido à conscientização da população por meio dos agentes de saúde e endemias, sites, redes sociais, carro de som e faixas. Até mesmo o alto falante da igreja matriz serviu para mensagens de alerta aos cidadãos. Além disso, segundo o procurador, houve grande adesão do comercio aos protocolos de biossegurança. “O trabalho dos profissionais da saúde na identificação dos casos suspeitos tem refletido positivamente nas estatísticas. O isolamento dos casos suspeitos e confirmados também eram rigidamente acompanhados”.

(foto: Reprodução/Facebook)

Recentemente o prefeito Ailton Guimarães postou em suas redes sociais uma foto que retrata bem como os cidadãos dessa cidade tem se comportado. A mensagem era acompanhada de uma foto de um senhor andando de cavalo e usando máscara em uma rua central de Nova União. “Sr. Ivo Batista, de máscara, na sabedoria de seus 82 anos bem vividos, numa harmonia perfeita entre o tradicional e o atual”.

No último boletim epidemiológico divulgado, na terça-feira (15), pela secretaria municipal de saúde, não há registro de novos casos confirmados e nem mesmo doentes em recuperação. Apenas três pacientes suspeitos notificados que testaram negativo, mas que seguem em observação. A cidade já chegou a somar 27 casos e segue sem mortes pela doença.

Toda a equipe de profissionais da saúde do serviço de urgência e emergência, ao todo 26 pessoas, foi testada e a pretensão é de, em breve, expandir os exames para os comerciantes e grupos de risco.