Galpão de materiais recicláveis pega fogo em Alfenas; prejuízo estimado é de R$ 60 mil

Uma equipe dos bombeiros voltou ao local nesta manhã para apagar os focos de incêndios que restaram (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) galpão de materiais recicláveis pegou fogo na madrugada desta terça-feira (15), no Bairro Vila Teixeira, em Alfenas, na Região Sul de Minas Gerais. Um funcionário disse ao Corpo de Bombeiros que no local havia cerca de 10 toneladas de materiais recicláveis e uma máquina de prensa. O prejuízo estimado com o incêndio é de aproximadamente R$ 60 mil.









Ainda segundo a guarnição, a estrutura do imóvel foi comprometida. A princípio, a área foi isolada pelos bombeiros que, posteriormente, comunicaram à prefeitura. Os militares também informaram que o fogo não causou danos nas propriedades vizinhas.





O responsável pelo local não soube dizer o que teria provocado as chamas, já que no período noturno nenhum funcionário fica no galpão.





A causa do incêndio ainda não foi descoberta pelos bombeiros, mas a perícia da Polícia Civil dará continuidade às investigações.

