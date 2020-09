Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR-040, em Nova Lima

Acidente aconteceu no sentido Rio de Janeiro (foto: Divulgação/PRF)

Um engavetamento envolvendo uma carreta, um carro e uma moto terminou com a morte do motociclista e deixou outras duas pessoas gravemente feridas na BR-040, altura do KM 560, em Nova Lima, na Grande BH.





Por volta das 10h30, o trânsito fluia lentamente na região, e o congestionamento era de 10km. Antes, chegou a 14km. Não há retenção no sentido BH.





A faixa da direita e o acostamento já estão liberados, mas ainda não há previsão de liberação total. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, e o rabecão da Polícia Civil trabalham no local.





Esta matéria está em atualização