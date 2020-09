Grupo de moradores do Bairro Ana Lúcia pede explicações sobre a morosidade em obra do parque (foto: APBAL/Divulgação)

Uma obra de um parque no Bairro Ana Lúcia, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está deixando os moradores intrigados. Ase encontra parada, mas ado Ministério do Turismo, através de emenda parlamentar de 2014, já foi depositada para a prefeitura.Para cobrar respostas e entender por que o projeto não é finalizado, foi criado o grupo Amigos do Parque Ana Lúcia que relata os perigos que os moradores enfrentam com odo local.

Moradores de Sabará cobram retomada das obras do Parque Ana Lúcia, veja vídeo:https://t.co/2oBioYLC8m pic.twitter.com/8gyl9YhHJc %u2014 Estado de Minas (@em_com) September 14, 2020

O parque fica entre as ruas Atenas, Hybris e Vênus. Moradores colocaram faixas com os dizeres “Prefeito, termine a obra do Parque Ana Lúcia! O dinheiro está nos cofres”. Segundo eles, porém, as faixas foram retiradas pela prefeitura no dia seguinte em que foram instaladas.

Integrante do grupo Amigos do Parque Ana Lúcia, Daniela Ribeiro de Araujo, de 45 anos, é moradora do bairro há 17 anos e diz que a comunidade passou a existir justamente por causa da morosidade da obra. “Há três anos estamos lutando por este parque. A verba é de uma emenda parlamentar de 2014 e já foi entregue à prefeitura. Em 2017, começou a obra e pensamos que iriam nos entregar em 2018, mas não aconteceu. Nesse período houve uma troca da empresa que havia vencido a licitação. A gente cobra e tenta dialogar com a prefeitura e não conseguimos respostas. A prefeitura havia falado que a obra ficaria pronta em agosto deste ano, mas eles fizeram só uma pequena capina”, explica Daniela.

Ela lamenta a ausência de respostas. “As pessoas querem um espaço público e é uma pena porque este parque tem uma vista maravilhosa da Serra da Piedade, o lugar é muito gostoso. Tem quadra e pista de skate que poderiam estar sendo usadas pelos jovens e tudo está parado”, lamenta.

Outro morador do bairro, Lucas Otávio Brito Xavier, de 26, relata problemas com a segurança já que os tapumes do entorno deixam o local com pouca visibilidade. “A obra está abandonada e ninguém vem aqui fazer manutenção. Está cheio de lixo e há moradores de rua que usam o local para dormir e tomar banho. Mês passado houve um assalto à mão armada dentro do parque. Havia alguns jovens andando de skate e entrou uma pessoa e roubou o celular de todo mundo”, conta Lucas.

No Portal da Transparência do governo federal constam dados do contrato da 1ª etapa de implantação e requalificação do Parque Ana Lúcia, contrato 1.015.960, de 7 de janeiro de 2015, no valor de R$ 502.125,00. No documento, a situação da obra está declarada como “não iniciada”.



No site da Caixa Econômica Federal, em dados referentes a esses repasses, a prefeitura informa que 82,7% da obra está concluída tendo recebido até 23 de março deste ano, um total de R$ 487,2 mil.

A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas não se pronunciou.