Temperatura aumenta e umidade diminui: confira como fica o tempo em MG

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O vento ameno desta manhã de domingo pode até enganar, mas Belo Horizonte terá temperatura máxima de 31 graus à tarde, após ter registrado mínima de 15 graus durante a madrugada.Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vai fazer calor mesmo em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, onde a previsão é de 37 graus. A temperatura mais baixa registrada em Minas Gerais hoje foi de 9,2 graus, em Caldas, no Sul do Estado.A baixa umidade relativa do ar continua a assombrar BH, com mínima de 25% à tarde. O município mineiro onde o ar ficará mais seco é em Passos, no Sul do Estado, que terá apenas 11% de umidade.O alerta do Inmet para a baixa umidade do ar ainda é válido para a Zona da Mata, o Campo das Vertentes, o Triangulo Mineiro/Alto Paranaiba, o Vale do Rio Doce, o Jequitinhonha e as Regiões Norte, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, e Central.