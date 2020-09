Namorados morrem afogados em cachoeira em Poços de Caldas

Casal foi encontrado morto em cachoeira na zona leste (foto: Rota 21 )

Os corpos de uma mulher e um homem foram encontrados em umana zona leste de, no Sul de Minas. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, crianças que estavam nadando na cachoeira, viram o corpo da mulher boiando. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram chamados para o local. “Acionaram a Delegacia de Homicídios porque testemunhas disseram que o casal chegou na cachoeira de mototáxi pela manhã. E surgiram rumores que a moça tinha sido morta e o homem teria fugido”, diz um investigador por telefone.

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo da vítima e, na sequência, os militares fizerame encontraram o corpo do homem, a aproximadamente dois metros de profundidade. “Nos corpos não haviam sinais de violência. A princípio foi. O casal estava fazendo uso de bebidaàs margens da cachoeira, provavelmente a moça entrou na água e se afogou. O rapaz teria entrado para salvar e acabou se afogando também”, completa.

De acordo com a polícia, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal () de Poços de Caldas. A mulher foicomo Fabiana Darli da Silva, de 45 anos. “As vítimas estavam sem documentos e eram. Familiares foram até o local e reconheceram o corpo dela”, ressalta.

Já no IML, o corpo do homem foi identificado pelas digitais. Evandro Ferreira da Silva tinha 43 anos. A polícia ainda investiga o caso.

O corpo de Fabiana foi enterrado na manhã deste sábado no Cemitério da Saudade. O corpo de Evandro ainda é velado e deve ser sepultado no começo da tarde no Cemitério Parque.