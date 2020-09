PRF apreende 100kg de maconha e prende quatro pessoas em Uberlândia

Drogas eram de Campo Grande (MS) (foto: Divulgaão/PRF) Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 100 KG de maconha no final da tarde desta quinta-feira (10) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quatro pessoas foram presas na ação que começou em uma fiscalização de rotina na rodovia BR-365. (PRF) apreendeu cerca deno final da tarde desta quinta-feira (10) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.foram presas na ação que começou em uma fiscalização de rotina na rodovia

Os policiais estavam em patrulhamento na via, quando avistaram dois homens parados ao lado de uma carreta, na altura do km 606. Foi feita a fiscalização no veículo e tanto o condutor, de 28 anos, quanto o passageiro, de 18, aparentaram nervosismo. Isso motivou os policiais a verificarem com mais cuidado a carreta. Um compartimento no reboque guardava toda a droga escondida e embalada.



Preso por tráfico, o motorista contou que transportava a droga de Campo Grande (MS) e que deixaria metade em Uberlândia. O restante do carregamento levaria para Salvador (BA). Na embalagem da droga, estavam até os nomes das cidades em que o carregamento seria entregue.





Enquanto a abordagem acontecia, um carro parou próximo do local e nele estavam mais dois homens. Um deles foi até a carreta e o outro esperou próximo ao veículo. Eles ainda não tinham visto que a PRF fazia a fiscalização, mas logo quando perceberam a presença dos policiais, tentaram fugir. Eles não conseguiram escapar e foram presos suspeitos de serem os compradores da droga. Um dos detidos tem 24 anos e o outro tem 29. Durante a detenção, os dois confessaram que correram porque iriam se encontrar com o motorista da carreta e pegar uma mercadoria.





Os quatro presos e a maconha confiscada, além dos veículos apreendidos, foram encaminhados para a Polícia Federal, em Uberlândia.