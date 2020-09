Setor da Cultura de Rio Acima corre para receber repasse da Lei Aldir Blanc

Patrimônio Imaterial do município, a Banda Lira de Santo Antônio está sem atividades desde o início da pandemia do novo coronavírus (foto: Arquivo pessoal)

Desde de março, os moradores de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não veem apassar. Fundadas em 1935, a banda e a escola de formação de músicos estão com as atividades suspensas pela primeira vez.O setor cultural foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Para garantir opara as entidades culturais e artistas foi criada a, porém, tanto dos gestores municipais quanto dos artistas, têm dificultado a captação do recurso.



Atentos ao processo desde o início, os gestores da Secretaria Municipal de Cultura de Rio Acima procuraram participar das oficinas de formação ofertadas pela Secretaria de Estado de Cultura e pela Confederação Nacional dos Municípios.



Segundo o assessor da área técnica da secretaria, Paulo Vítor, toda a equipe se reuniu, estudou a lei e foi atrás das respostas. “Por ser uma lei nova não foi fácil e ainda não está sendo, cada município tem que se adequar a ela. Tivemos que iniciar do zero o Cadastro Municipal de Cultura que serve para a destinação dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc. Ele também é útil para fazer um mapeamento e diagnóstico dos atores e ferramentas culturais presentes na cidade. Vejo que muitos municípios não têm esse cadastro”, explica Vítor.

Ainda de acordo com o assessor, além do cadastro, as pessoas e entidades devem comprovar uma série de requisitos, dentre os quais estão a atuação no campo cultural nos últimos 24 meses e a interrupção das atividades por força de isolamento social devido à COVID-19. “Critérios de seleção também devem ser criados e regulamentados pelo município, levando em conta que o recurso é limitado." Para Rio Acima, a previsão é de que sejam destinados R$ 93.469,33.

Cinco pessoas físicas e 11 entidades culturais preencheram o cadastro da Secretaria de Cultura. Entre as entidades está a Escola e Banda Lira de Santo Antônio. Formada por 50 alunos/músicos, a Banda é considerada Patrimônio Imaterial do município e coleciona participação em diversos eventos da cidade.



Segundo o presidente e músico da Banda, Wilson Januário, o grupo é formado por crianças de 9 anos até pessoas de 80 anos e serve como ocupação e lazer. “Além da formação de novos músicos e deixar viva a tradição, vejo que a banda abre caminhos para muitos jovens na formação cidadã. Hoje, estamos todos parados, alunos e professores, não temos de onde tirar recursos e a Lei Aldir Blanc reavivou nossas esperanças”, afirma Januário.

De acordo com a Lei Aldir Blanc, as entidades culturais aprovadas receberão um subsídio mensal para a manutenção do espaço cultural de no mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 10 mil. O presidente da Banda pretende repassar parte aos cinco professores de música e comprar novos instrumentos.

Desafios e etapas

Por se tratar de uma legislação nova muitos desafios e etapas terão de acontecer em Rio Acima. Segundo o assessor da Secretaria de Cultura, os próximos passos será a regulamentação da Lei Aldir Blanc e do Cadastro Municipal de Cultura no município.



Será feito um plano de ações para a destinação dos recursos, inclusive das pessoas físicas aprovadas e a criação de um canal direto de comunicação com esses artistas e entidades para acompanhamento e suporte. Também terá o lançamento de edital de chamamento público para premiações de cultura. “Ainda não recebemos os recursos do governo federal, mas após o recebimento, o município terá 60 dias para destinar os recursos aos aprovados e deve prestar contas dessa destinação. Já as entidades também devem, no prazo de 120 dias do recebimento da última parcela, fazer a prestação de contas”.

Transmissão ao vivo

Nesta sexta (11), está previsto o repasse do primeiro lote de recursos, conforme a legislação. Outros devem ocorrer até fim de outubro. Muitos municípios de Minas Gerais ainda não fizeram o cadastro de pessoas físicas e espaços culturais. Dessa forma, a Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ALMG, vai realizar uma transmissão ao vivo no seu canal no YouTube, nesta sexta-feira (11), às 10h.

Será uma oportunidade para os profissionais e agentes da cultura, gestores e integrantes dos legislativos municipais acompanhar o debate que vai abordar a lei e esclarecer os pontos mais complexos.



Participarão da live como debatedores a conselheira estadual de Política Cultural de Minas Gerais, Aryanne Ribeiro; o integrante da Rede de Pontos de Cultura do Estado, Paulo Morais; o secretário de Cultura, Lazer e Turismo de Três Pontas (Sul de Minas), Alex Tiso; o presidente da Rede Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Sérgio de Paula e Silva Júnior; e o diretor de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, José Oliveira Júnior. A consultora da ALMG Ana Paola Amorim será a mediadora do debate.