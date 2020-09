Presos homens que mataram a facadas dono de bar em Rio Paranaíba, em junho

Crime ocorreu na cidade de Rio Paranaíba (foto: Reprodução/Redes Sociais)



A recusa em vender bebidas alcoólicas, atendendo às medidas de restrição determinada pela Prefeitura de Rio Paranaíba, foi a causa do assassinato de Paulo Henrique Gomes Barbosa, de 28 anos, proprietário do disk bebidas, no último 9 de junho. O crime foi esclarecido com as prisões de dois dos três acusados de autoria de homicídio.









Os fregueses passaram a ameaçar Paulo Henrique e partiram para cima dele, agredindo-o. Para se defender, o comerciante pegou uma faca, mas foi novamente golpeado, caiu no chão e a arma caiu de sua mão. Um dos agressores pegou a faca e atingiu a vítima no peito, costas e perna esquerda.





Durante as investigações, a Polícia Civil apurou a dinâmica, mecânica, circunstâncias e motivação do crime, identificando também a autoria do homicídio. Dois suspeitos foram presos e encaminhados ao sistema prisional. O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça.