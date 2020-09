Polícia procura por dois assaltantes que aterrorizam comércio de Uberaba

Polícia procura dupla de assaltantes em Uberaba (foto: PM/Divulgação)



A Polícia Militar de Uberaba está à procura de uma dupla de assaltantes que utiliza uma motocicleta e está aterrorizando o comércio local. O modus operandi é sempre o mesmo.





Os policiais que atenderam à ocorrência conseguiram um vídeo do assalto. Os homens têm as mesmas características dos autores de outros assaltos semelhantes, em lojas da região.



As queixas foram registradas na Delegacia de Polícia local.