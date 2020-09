Um adolescente de 17 anos morreu afogado na manhã deste sábado (5) enquanto nadava em uma lagoa no Bairro Bom Jesus, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os bombeiros, o local se trata de uma fazenda que fica na divisa com Ribeirão das Neves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas estiveram no local para resgatar o jovem, mas, ao ser retirado da lagoa ele já estava sem vida. O óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tripulante da aeronave Arcanjo, que também prestou apoio à ocorrência.