Fiscalização flagra bar de BH em funcionamento com as portas fechadas; veja vídeo

Bar já tinha sido notificado pela fiscalização antes do flagra do funcionamento com as portas fechadas (foto: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte) A primeira sexta-feira com funcionamento de bares e restaurantes durante a noite em Belo Horizonte em quase seis meses foi movimentada. Os estabelecimentos deveriam ficar abertos somente até às 22h, conforme regras estabelecidas para tentar conter a propagação do novo coronavírus, mas não foi isso que a fiscalização da Prefeitura de BH observou.





Agentes da prefeitura flagraram, já na madrugada deste sábado, um bar em pleno funcionamento, na Rua Espírito Santo, na Região Central da capital mineira. Ao perceberem a aproximação da fiscalização, cerca de 30 clientes se esconderam dentro do estabelecimento e tentaram consumir os produtos dentro do bar. Veja no vídeo abaixo o flagra da equipe da prefeitura.









A fiscalização já trabalhava desde às 17h dessa sexta. Os trabalhos eram mais intensos em pontos considerados críticos. Por volta das 23h, a equipe seguiu sendo acionada para atender denúncias de funcionamento indevido. Ainda com atendimento mais educativo, conforme orientação do Executivo municipal, os agentes fecharam outros bares.