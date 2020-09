Ver galeria . 9 Fotos ''Sextou'' na Região Centro-Sul de BH com volta de clientes aos bares (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte ficou agitada nesta primeira noite em que estabelecimentos puderam reabrir com venda de bebida alcoólica. Nos bairros São Bento e Cidade Jardim, enquanto alguns bares e restaurantes estavam com quase todas as mesas ocupadas, outros ainda estavam com movimento tímido. Na Praça da Savassi, muitas pessoas se reuniram para tentar voltar à rotina de vida noturna.









No Bar Premium Savassi, as 40 mesas que recebiam os clientes viraram 16. Com a proibição de telões nos estabelecimentos, dois grandes televisores foram instalados para atrair o freguês.





Habituado a colocar as mesas quase coladas, o Gujorebar também teve que se adaptar. “Ficou praticamente 30% da casa. Embora seja sexta-feira, hoje está aquele novo normal. Muitas pessoas estão com medo de voltar”, comenta o garçom Marco Antônio Henrique, de 47 anos.

Garçom usa face shield e se preocupa com a prevenção no retorno dos bares em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Há dois anos trabalhando no mesmo local, ele agradece por não ter perdido o emprego durante a pandemia do novo coronavírus. “Ainda bem que o patrão segurou os funcionários”, comemora.





Marco Antônio ainda se preocupa com a prevenção ao novo coronavírus. Ele faz uso de máscara, protetor facial e luvas. “É muito bom ter os cuidados pra gente trabalhar e também pra quem é atendido”, disse.





Fiscalização

A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção informou que a prefeitura está atuando em toda a cidade, com a Guarda Municipal e a Subsecretaria de Fiscalização.



Uma operação envolvendo as duas equipes e a BHTrans percorrerá as principais áreas de concentração de bares, na noite desta sexta e nos próximos dias.