Polícia encontra carga de milho roubada, avaliada em R$ 35 mil, em Serra do Salitre

A carga desviada foi encontrada pela polícia nessa quarta-feira (2) (foto: Divulgação / Polícia Civil de Minas Gerais) Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, na noite dessa quarta-feira (2), uma carga de 37 toneladas de milho – avaliadas em R$ 35 mil – roubadas em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. O motorista do caminhão, um homem de 20 anos, foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. de Minas Gerais (PCMG) recuperou, na noite dessa quarta-feira (2), uma carga de 37 toneladas de– avaliadas em R$ 35 mil – roubadas em, no Alto Paranaíba. O motorista do caminhão, um homem de 20 anos, foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.









Segundo a PC, o motorista teria recebido R$ 4 mil para desviar a carga e entregá-la em um armazenador de grãos em Serra do Salitre.





A carga foi apreendida e será devolvida à vítima. Já o motorista do caminhão foi ouvido pela polícia e liberado.





Ainda de acordo com a polícia, as investigações vão continuar para que outros envolvidos no crime possam ser identificados.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina