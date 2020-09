Sorvete especial ameniza efeitos do tratamento para pacientes com câncer

Lara Rafaely tem preferência pelo sorvete de morango (foto: Comunicação do Hospital da Baleia/Divulgação)

Ideias simples e grandes resultados. Coisas do cotidiano que abrem caminho para novas aplicações - basta ter o insight e tudo acontece. Desenvolvido por uma equipe de nutricionistas daFederal de Santa Catarina (UFSC), um tipo deespecial está ajudando naalimentar de pacientes comno Hospital da Baleia, em Belo Horizonte.O produto alivia as ose é indicado para pessoas em tratamento oncológico que necessitam dede alto valor - 26% da composição é proteína. No Baleia, vem sendo utilizado para pacientes da oncologia pediátrica e outros que apresentam problemas com a desnutrição, idosos e pessoas em cuidados



O hospital é o único no estado e o segundo no Brasil a ofertar o sorvete, que pode ser de morango, limão ou chocolate. Assim que teve conhecimento sobre o produto, a equipe de nutrição clínica da instituição logo direcionou esforços para adquiri-lo. Por meio de campanha solidária pela internet, foram arrecadados R$ 14 mil, montante suficiente para a aquisição do sorvete especial para um intervalo de seis meses. As doações também possibilitaram a compra de outros suplementos para as crianças atendidas no hospital, assim como pacientes em tratamento renal.



"Temos pacientes com perfil de desnutrição, pela agressividade da doença ou do tratamento, seja pela falta de apetite devido à internação. São pacientes que sempre nos pedem algo gelado, principalmente as crianças. Foi quando conhecemos o produto, que além de suprir o desejo dos nossos pacientes por alguma coisa refrescante, é um suplemento extremamente nutritivo", explica a coordenadora da Nutrição Clínica e Lactário do Hospital da Baleia, Helena Moss.





O sorvete faz parte do trabalho deda residência médica no Hospital Universitário da UFSC, da nutricionista Paloma Mannes. É rico em when protein e tem na composição azeite de oliva extra virgem sem sabor, açúcar orgânico, além de ser fonte de fibra, zero lactose, zero gordura trans, sem glúten e sem corante artificial.Rafaely Silva Barreto, de 11 anos, fazno hospital por conta de um tumor no joelho e vem sofrendo com os efeitos colaterais do tratamento, como feridas na boca, aftas e falta de apetite. A garota já fez 16 sessões de quimioterapia e tem dificuldades em seprincipalmente por causa da dor. O sorvete foi uma grata surpresa. "Gosto muito desse sorvete, ele é delicioso, principalmente o de morango", conta.Com a experiência inicial bem sucedida no Hospital da Baleia, o intuito é que o novopasse a ser alimento padrão na lista de compras da instituição. "Os nossos pacientes estão adorando, em especial, às crianças. O alimento tem a capacidade de trazer alegria, conforto,", diz Helena.