Atenção redobrada nas estradas em feriado com flexibilização

da Independência, comemorado na segunda-feira (7/9), será o primeiro naapós várias cidades e regiões do estados flexibilizarem ae abertura de pontose comerciais. A demanda reprimida por viagens gera a expectativa de que pela BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, mais de 400 mil veículos circulem nesses três dias, somente no trecho entre a capital federal e Juiz de Fora, na Zona da Mata, com um aumento médio de 25% em relação aos dias comuns.São 1.179 quilômetros entre as duas cidades, quase 900km em território mineiro. A concessionária Via 040 anunciou medidas para garantir a segurança dos viajantes nos dois. De Belo Horizonte a Brasília são 761km e outros 439km no sentido da capital fluminense.O trecho administrado pela Via 040, entre Brasília e Juiz de Fora, possui 936,8 km. Desses, 773km estão em Minas Gerais, com 10 praças de pedágios, e um no Distrito Federal. O trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro (185km) é concedido à empresa Concer.





As equipes serão reforçadas com funcionários extras nos pontos de cobraça e no atendimento de pista. As equipes se revezarão 24 horas por dia, "buscando minimizar os impactos do grande aumento do fluxo de veículos no período."



“Nos últimos meses, diversos pontos turísticos estavam fechados para visitas e registramos uma queda no tráfego de automóveis. Com a flexibilização, estamos prevendo aumento do tráfego e, com isso, orientamos os motoristas a redobrarem a atenção na viagem, respeitando a sinalização e os limites de velocidade”, orienta Fabiano Xavier, gerente de operações da Via 040.



“Precisamos que os motoristas também se conscientizem sobre não dirigir sob efeito de álcool, principalmente no retorno do feriado”, completa.



Para agilizar a passagem nas praças de pedágio, o motorista pode optar pelo pagamento automático, serviço oferecido por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O uso de tags permite ao usuário passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines. A lista de empresas credenciadas pode ser consultada no endereço http://via040.com.br/pages/pagamento-automatico.



A partir desta sexta-feira (04/09), até terça-feira (08/09), a empresa concessionária não fará interdições para obras, garantindo a fluidez do tráfego. Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego pelo Twitter da concessionária e pelo site da Via 040 . http://www.via040.invepar.com.br/. Há também informações pelo Whatsapp, mediante solicitação de cadastro.





A concessionária informa que estarão à disposição dos viajantes 18 painéis eletrônicos de mensagens informando, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades em trechos de maior movimento.



São 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso. Circularão pelo trecho, 24 horas por dia, 23 veículos de inspeção, com profissionais para auxiliar os usuários em diversas situações.



Estarão disponíveis aos usuários 28 ambulâncias para resgate e socorro médico e 30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados, além de viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.



Trecho Juiz de Fora - Rio de Janeiro





Para quem optar para viajar para o Rio de Janeiro ou em sentido contrário, o traçado da BR-040 tem 185km entre a capital fluminense e Juiz de Fora, na Zona da Mata, sob adminsitração da concessionária Concer.



A empresa informou que o atendimento durante a Operação Independência, que começa nesta sexta-feira e se estende até segunda (7/9). Os horários de pico no período tendem a ocorrer na sexta, das 15h às 19h, e na segunda, a partir de 14h.



As três praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias (km 102), Areal (km 45) e Simão Pereira (km 816, em Minas Gerais). Em cada uma delas, o motorista conta com o posto do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), espaço climatizado que oferece água gelada e banheiros. O serviço funciona 24 horas por dia. Em Caxias, o SIU está presente no km 104, nos dois sentidos da rodovia, de acordo com a concessionária.



Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego. Tanto as centrais como o www.concer.com.br informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040.



O WhatsApp Concer transmite alertas e as condições de trânsito de acordo com o trecho escolhido: (21) 99724-2655, em Duque de Caxias, (28) 97288-3912, na Serra, (21) 99784-8115, em Itaipava-Juiz de Fora. "A Concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens, evitando assim transtornos no deslocamento. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191."





Característica do tráfego durante o feriado, segundo a concessionária Via 040, entre Brasília e Juiz de Fora:

Sexta-feira (4/9) – Tráfego intenso a partir das 16h

Sábado (5/9) - Tráfego intenso das 6h às 10h

Domingo (6/9) – Tráfego normal

Segunda-feira (7/9) - Tráfego intenso das 14h às 18h