Zema comemora anúncio de recursos para construção da linha 2 do metrô de BH

Em 24 de julho, uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) qualificou as obras da linha 2 como intervenção apta ao Programa de Parcerias de Investimento (PPI) do governo federal.





Segundo a secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o itinerário irá contemplar sete estações. A expectativa é que 120 mil pessoas sejam utilizem a nova linha diariamente









Belo Horizonte, que conta com uma população na ordem de 2,5 milhões de habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem apenas 19 estações, que cobrem 28,2 quilômetros ligando a Estação Vilarinho, na Região de Venda Nova, até a Estação Eldorado, em Contagem.





Em agosto, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve em Minas Gerais para inaugurar um trecho duplicado da BR-381 em Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e disse que o governo pretendia usar recursos da Vale para viabilizar o metrô . O repasse da mineradora, oficializado no ano passado, gira em torno de R$ 1,2 bilhão.









No último sábado, 29 de agosto, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) comemorou um acordo com o Ministério Público (MP) para liberar recursos ao projeto

O anúncio foi feito pelo senador Carlos Viana, colega de partido de Kalil. “Parabéns, Belo Horizonte. Conseguimos uma grande vitória. Dinheiro da Vale será revertido do Tesouro para o financiamento da Linha 2 Metrô Calafate x Barreiro”, escreveu Viana. Kalil respondeu: “Boa, senador! Vamos aguardar.” A multa à mineradora foi aplicada por conta da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), administrada pela empresa. A ideia é transferir a verba bilionária ao BNDES. Assim, seria possível costurar a parceria com o setor privado para as obras.

Ainda de acordo com Bolsonaro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está trabalhando na estruturação do projeto do metrô, que se tornou “prioridade nacional”.