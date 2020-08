Metrô no Barreiro? Kalil comemora acordo que pode tirar Linha 2 do papel

Metrô no Barreiro é promessa de anos em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



O prefeito Alexandre Kalil (PSD) comemorou em sua rede social neste sábado (29) um acordo com o Ministério Público (MP) que pode liberar recursos para a construção do projeto da Linha 2 do metrô em Belo Horizonte, que leva ao Barreiro.













Boa, senador! Vamos aguardar. https://t.co/zGnAONiQhv %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) August 29, 2020

De acordo com Viana, o dinheiro provém das multas ferroviárias que, após a pauta do metrô ser levada ao governo federal, foi possível esse acordo com o MP. O próximo passo é receber o aval da Justiça.