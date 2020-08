COVID-19: Pedro Leopoldo vai permitir abertura do comércio todos os dias

Desde o mês passado que boa parte das atividades comerciais estava podendo abrir de forma intercalada (foto: Divulgação/Por Dentro de Tudo)

A Prefeitura de Pedro Leopoldo, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deverá publicar até esta terça-feira (1º) novo decreto permitindo que os estabelecimentos comerciais enquadrados na onda amarela do plano Minas Consciente possam abrir as portas de forma regular pelos próximos 30 dias.





Até então, o decreto de 29 de junho permitia o funcionamento de uma série de atividades comerciais, porém em dias alternados. Com a nova normativa, o comércio varejista, farmácias de manipulação, agências de viagem, serviços funerários, escritórios de advocacia, imobiliárias, academias, salões de beleza, autoescolas, clínicas de estética, barbearias, escolas profissionalizantes e de ensino a distância poderão abrir as portas de segunda a domingo.









“A gente está além do Minas Consciente. Neste momento estamos avaliando a possibilidade de adesão. A gente tem usado Belo Horizonte como parâmetro. Se BH entendeu que era para abrir, a gente seguiu. E estamos com ações mais firmes que o Minas Consciente. Mas temos cinco dias, a contar de sexta-feira passada, para responder à notificação do Ministério Público”, explicou o procurador.





Pedro Leopoldo vive, conforme ressalta Fonseca, um momento de tendência à estabilidade. Há 12 dias que a cidade não registra óbitos por COVID-19, tendo o município estacionado nos 12 registros. Os casos confirmados sobem em ritmo lento. Neste mesmo período o crescimento foi de apenas 15%, passando de 386 casos no dia 21 para 444 no dia 30, data do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.





O município conta com apenas um óbito suspeito e 68 pessoas se encontram em monitoramento. Mais de 360 pessoas com a doença tiveram o período de isolamento social concluído.