Alfenas: Homem coloca fogo em vegetação, passa mal e morre de infarto

Vítima teria colocado fogo no terreno, mas as chamas se alastraram rapidamente (foto: CBMMG)

Um homem passou mal e morreu depois de sofrer umdurante umna tarde desse sábado (29), na zona rural de, no Sul de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi no bairro dos Bárbaras. “Fomos acionados através do telefone 193 para combater um incêndio em vegetação. Ao chegar no local, a guarnição deparou com o fogo em uma área onde existem inúmeros sítios”, diz nota enviada pelo Corpo de Bombeiros.

Rodrigo morreu antes da chegada do socorro (foto: Redes Sociais)

A vítima, identificada como Rodrigo Dias Carvalho, de 42 anos, teria colocadoem uma parte dona propriedade. Segundo os bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente e odificultou o. “O fogo destruiu cercas de bambu, pomares e vegetação de várias espécies. Um dos proprietários tentou apagar as chamas, mas veio a ter mal súbito e faleceu no próprio local”, completa.

Os bombeiros utilizaram 8 mil litros de água para combater o fogo. “A ação do Corpo de Bombeiros foi rápida e efetiva, evitando assim que o fogo se propagasse para o restante da vegetação e demais sítios vizinhos. O trabalho foi feito com um caminhão de combate a incêndios e uma viatura de salvamento”, afirma.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados, mas a vítima não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. Ainda de acordo com os bombeiros, apenas o laudo pericial vai apontar se a vítima inalou fumaça.

Rodrigo foi sepultado na manhã deste domingo (30), no Cemitério Municipal de Alfenas.