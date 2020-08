Um corpo foi encontrado dentro de uma caixa de fiação subterrânea da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na Rua Mariano Procópio, Bairro João Pinheiro, Região Noroeste de Belo Horizonte, próximo à Via Expressa.

As informações são do Corpo de Bombeiros, que esteve no local na manhã deste domingo (30). Equipes da Cemig realizaram a interrupção da energia para a retirada do corpo, que ainda não identificado.