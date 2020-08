Crack, maconha e ecstasy são apreendidos em apartamento do Bairro Alvorada

Policiais apreenderam uma pistola Taurus 938.380, uma arma de fabricação caseira calibre 12 e uma pistola Rossi 4.5 (foto: PM/Divulgação)



Duas barras e 374 pedras de crack, 14 barras e 455 buchas de maconha, e 221 comprimidos de ecstasy. Esse é o saldo da apreensão da Polícia Militar, no início da noite desta quinta-feira, num flagrante que resultou na prisão de quatro homens, na Rua Durval de Souza Lima, no Bairro Alvorada, em Contagem.

Segundo o cabo Mauro, da 25° Companhia Tático Móvel, pertencente ao 18° BPM, sua viatura fazia um patrulhamento na região, quando avistou um veículo com um homem em atitude suspeita. Os policiais pararam o veículo e, ao revistar o motorista, descobriram uma réplica de revólver.





Ao interrogar o homem, ele acabou revelando que estava envolvido com tráfico de drogas e que tinha três parceiros, que estavam no apartamento.





No interior do apartamento, com os três homens que lá estavam, os policiais apreenderam uma pistola Taurus 938 .380, uma arma de fabricação caseira calibre 12 e uma pistola Rossi 4.5.





Os policiais encontraram e apreenderam ainda um veículo com placa clonada, em que estava o primeiro homem a ser preso, munição, duas balanças de precisão e R$ 526.