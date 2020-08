Em live, psicóloga mineira debate a vida a dois durante a pandemia

A palestra faz parte de uma iniciativa da plataforma digital Terapia de Bolso (foto: PixaBay/Reprodução)

Isolados, juntos e presos a uma rotina diferenciada, muitos casais se encontraram em crise em meio à. No próximo sábado (29), às 16h, a palestra “Dicas de Terapia de Casal para Durante e Depois da Pandemia”, ao vivo, no YouTube, com a psicóloga mineira Ana Nascimento, especialista em casais e família, promete esclarecer dúvidas de muitas pessoas.