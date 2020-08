Tragédia em Santana do Paraíso. Homem mata a mulher e se suicida

Homem mata mulher e depois comete suicídio em Santana do Paraíso, região do Rio Doce em Minas (foto: Prefeitura de Santana do Paraíso/Divulgação) Santana do Paraíso, na Região do Rio Doce, em Minas, está em estado de choque. Por volta das 11h desta quinta-feira (27), uma notícia trágica, um homicídio seguido de suicídio. Adair Paulino Soares, de 45 anos, que é policial penal contratado da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho (PDMC), matou com três tiros a mulher, Luciene Amarante Soares, de 43, funcionária da Unidade Básica de Saúde da cidade, e suicidou-se. O autor da tragédia deixou uma carta aos filhos, dando a impressão, segundo os policiais, de que tudo foi premeditado. A população dena Região do Rio Doce, em Minasestá em estado de choque. Por volta das 11h desta quinta-feira (27), uma notícia trágica, um. Adair Paulino Soares, de 45 anos, que é policial penal contratado da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho (PDMC), matou coma mulher, Luciene Amarante Soares, de 43, funcionária da Unidade Básica de Saúde da cidade, e. O autor da tragédia deixou umaaos filhos, dando a impressão, segundo os policiais, de que tudo foi premeditado.









Quando o filho chegou na casa, a porta estava trancada. Teve de arrombá-la e deparou com a mãe, assentada no sofá, mas com o rosto todo ensanguentado. No chão, o corpo do pai, também com a cabeça ensanguentada.





A irmã contou que estava na sala da casa com a mãe e a prima quando pai chegou, abriu a porta abruptamente e passou a discutir com Luciene. A filha decidiu, então, pegar a menina e saiu da sala, fechando-se no quarto, para que a criança não visse a discussão. Foi quando ouviu quatro tiros. Abriu a porta e viu a mãe, no sofá, com a cabeça ensanguentada.Ela ainda presenciou o pai levar a arma à cabeça e puxar o gatilho.





Com a chegada da Polícia Militar, os dois irmãos contaram que os pais brigavam muito e que há dois anos haviam se separado.





A surpresa maior foi quando os irmãos encontraram, em cima do sofá, uma carta escrita pelo pai, que explicava como deveriam repartir os bens da família, como deveriam proceder para receber o seguro pela morte dele e da ex-mulher. A carta levou os policiais a concluir que Adair havia premeditado o crime.





O diretor da penitenciária esteve no local e contou que o contrato de Adair, que era prestador de serviço, terminaria em alguns meses e que, provavelmente, não seria renovado. Vizinhos contaram que o homem estaria muito nervoso nos últimos dias.