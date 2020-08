Casal é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com 63kg de maconha em picape

Casal foi abordado por policiais no quilômetro 805 da BR 381, no Sul de Minas (foto: PRF/Divulgação)



Um casal, o marido de 40 anos, e a mulher, de 34, são investigados por policiais civis da Delegacia de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. Eles foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 805 da BR-381, com 63 quilos de maconha em barra dentro do carro, um Saveiro.

A equipe da PRF fazia uma fiscalização próximo ao pedágio. Deram ordem de parada para o Saveiro, placa de Tocantins. O motorista obedeceu, mas, ao ser questionado pelos patrulheiros, mostrou-se nervoso, o que fez com que fossem levantadas suspeitas de irregularidade no veiculo.





Ao revistar o carro, os agentes encontraram 85 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 63 quilos. O homem tentou fugir em direção a um matagal, deixando a mulher para trás. Foi perseguido e alcançado pelos patrulheiros, que encaminharam o casal e a droga para a delegacia.