Advogado que espancou ex-namorada no Buritis será julgado nesta sexta

Caso ocorreu em abril de 2017, na Região Oeste de BH (foto: Mirna de Moura/TJMG )

Como será o julgamento

Demétrio Antônio Vargas de Mattos, acusado de tentarserá julgado nesta sexta-feira no 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte. O caso ocorreu em 1º de abril de 2017.A agressão aconteceu na portaria do prédio em que a vítima mora, no, Região Oeste de Belo Horizonte. A assistente de escritório K.L.P levou socos e chutes no rosto depois de decidir terminar o relacionamento com o advogado.Ela foi levada inconsciente para o Hospital de Pronto-Socorro, onde ficou internada por três dias.De acordo com o Ministério Público, que faz a acusação, o "acusado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente um ano, sendo que ele impunha a ela um cenário de violência doméstica, com ameaças, agressões físicas e psicológicas."Em razão dessa situação, a vítima decidiu pôr fim ao relacionamento. A mulher só não foi morta porquedecidiram intervir ao presenciar as agressões.O julgamento será presidido pelo juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno e começará às 9h.O Ministério Público será representado pela promotora Denise Guerzoni Coelho. Irái atuar como assistente de acusação a advogada Isabel Araujo Rodrigues.A defesa será feita pelos advogados Jamilla Monteiro Sarkis e Leonardo Augusto Marinho Marques.(Com informações do TJMG)