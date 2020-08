Polícia apreende mais de 100 barras de maconha dentro de carro batido em Pompéu

A droga estava escondida dentro do veículo que estava batido (foto: Divulgação/ Polícia Militar ) Polícia Militar (PM) apreendeu mais de 100 barras de maconha, na noite dessa terça-feira (25), em Pompéu, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com os militares, a droga estava escondida dentro de um carro que estava batido no MG-060. O dono do veículo não foi identificado. (PM) apreendeu mais de 100 barras de, na noite dessa terça-feira (25), em, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com os militares, a droga estava escondida dentro de umque estava batido no MG-060. O dono do veículo não foi identificado.









O veículo estava com a chave na ignição, porém com as portas trancadas.





A polícia verificou no sistema se o automóvel possuía algum impedimento, mas nada foi encontrado.





Ainda segundo os militares, testemunhas disseram à PM que o motorista fugiu por um canavial às margens da rodovia onde aconteceu o acidente após perceber a aproximação da viatura policial.





Depois de conseguirem abrir o veículo para fazer a checagem, a guarnição encontrou 110 barras de maconha.





O carro foi apreendido e a droga encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Pompéu.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa